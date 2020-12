Conditii noi de intrare in Belgia. Testul PCR negativ nu mai este obligatoriu pentru persoanele rezidente si copiii sub 12 ani

Potrivit unui comunicat al MAE transmis, marti, testul negativ nu este obligatoriu pentru persoanele rezidente in Regatul Belgiei, persoanele cu varsta sub 12 ani, persoanele care calatoresc pe alte rute decat aeriana sau maritima si care nu s-au aflat in strainatate mai mult de 48 de ore sau care vor ramane in Regatul Belgiei pentru maximum 48 de ore si persoanele care calatoresc pe cale aeriana si raman exclusiv in zona de tranzit a aeroportului, fara a intra pe teritoriul belgian."Cu privire la obligativitatea prezentarii unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 de catre persoanele care nu se incadreaza intr-una din categoriile mentionate anterior, autoritatile belgiene au informat ca testul trebuie sa fi fost efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii pe teritoriul Regatului Belgiei, intr-un laborator acreditat din statul de provenienta si certificat de un medic sau farmacist biolog, sa fie prezentat in format fizic (imprimat pe hartie) sau electronic (si sa poata fi consultat imediat) si sa fie emis intr-una dintre limbile neerlandeza, franceza, germana sau engleza", se arata in comunicatul citat.Potrivit aceleiasi surse, companiile de transport trebuie sa verifice, anterior imbarcarii, daca pasagerii sunt in posesia rezultatului negativ al testului molecular tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, putand refuza imbarcarea persoanelor care nu detin un astfel de test.Conform acelorasi informatii comunicate de autoritatile belgiene, nu sunt acceptate testele rapide, singura exceptie vizand anumite categorii de persoane care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Astfel, in situatia in care este imposibila prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, persoanele care lucreaza in domeniul transportului rutier, agentii vamali si angajatii fortelor de ordine pot prezenta la intrarea in Belgia un test rapid cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Testul antigenic rapid utilizat trebuie sa fie inclus in lista de teste antigenice autorizate de catre autoritatile franceze.MAE reaminteste ca toate persoanele care intra in Regatul Belgiei sunt obligate sa completeze, cu cel mult 48 de ore anterior intrarii pe teritoriul belgian, formularul Passenger Locator Form, care poate fi accesat online la: https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form. Persoanele care calatoresc pe alte rute decat aeriana sau navala si care raman pe teritoriul Belgiei pentru maximum 48 de ore (inclusiv in scopul tranzitului), precum si persoanele a caror calatorie in afara Regatului Belgiei nu depaseste 48 de ore sunt exceptate de la masura completarii formularului.In functie de raspunsurile la chestionarul de autoevaluare, atasat formularului Passenger Locator Form, la sosirea pe teritoriul belgian, calatorii pot primi un mesaj SMS prin care sunt informati cu privire la obligativitatea carantinarii (pentru o perioada de 7 zile) si a testarii dupa respectarea celor 7 zile de carantina. Daca testul este pozitiv, persoanele respective se vor autoizola pentru 7 zile.