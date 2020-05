Elevii din Belgia au revenit la cursuri: Ce reguli respecta copiii si profesorii

Ziare.

com

Cu o populatie de 11,5 milioane, Belgia este una dintre cele mai afectate de coronavirus dintre statele europene. Autoritatile au inceput sa ridice o parte dintre restrictii la inceputul lunii mai.Scolile primare si gimnaziale au fost autorizate sa reia cursurile la anii terminali cu respectarea stricta a regulilor de distantare sociala saptamana care urmeaza, dar unele unitati de invatamant s-au redeschis inca de vineri.La scoala primara Nellie Melba din Bruxelles, Lena, o eleva de sapte ani, zambeste delicat in timp ce o profesoara purtand masca ii verifica temperatura inainte sa ii permita intrarea in scoala, iar un alt profesor le arata elevilor marcajele de pe podea ca parte a masurilor de distantare sociala."Fiica mea este foarte fericita sa se intoarca la scoala pentru ca a fost dificil pentru ea sa nu-si vada prietenii si invatatoarea. Este prea mica pentru a purta masca. Din fericire, nu are nicio problema de sanatatea, asa ca stau linistita", a spus mama Lenei, Vanessa del Carpio, de profesie este consilier in cadrul unui spital."Pentru mine e important ca cei mici sa vina la scoala daca nu sunt bolnavi. Este un lucru necesar pentru dezvoltarea lor", a spus aceasta.Directoarea scolii, Rita Janssens, a precizat ca unitatea de invatamant, la care invata 200 de elevi, a adoptat masuri de protectie."Spre exemplu, pe profesori i-am dotat cu viziere, dar si cu masti. Secretariatul a fost echipat cu un panou de protectie si, de asemenea, toate clasele sunt echipate cu produse pentru igienizarea mainilor astfel incat copiii sa se poata spala, iar profesorii sa fie protejati", a mai spus aceasta.Aceasta a mai precizat ca dintre cei 55 de elevi asteptati sa se intoarca vineri la scoala, doar 34 s-au prezentat. Conducerea scolii asteapta ca intreg efectivul copiilor sa revina de luni.Belgia, oras care gazduieste sediul aliantei militare NATO si al Uniunii Europene, a raportat pana in prezent 54.644 de cazuri confirmatede COVID-19 si 8.959 de decese.