Faimoasa statuie Manneken Pis, imbracata in haine de medic, in semn de omagiu pentru lucratorii din sistemul medical

Statuia, care reprezinta un baietel care urineaza si are si rolul de fantana, atrage sute de mii de turisti in fiecare an."Acesta reprezinta un urias 'va multumim' adresat tuturor angajatilor spitalelor, nu doar medicilor si infirmierelor, ci si personalului de la serviciul de curatenie, tuturor angajatilor dintr-un spital. Si-au asumat toate riscurile... au facut o munca remarcabila", a declarat pentru Reuters, de langa fantana, Marc Guebel, membru al asociatiei care administreaza statuia, veche de 400 de ani. Belgia , o "raspantie" internationala care gazduieste sediile Uniunii Europene si ale NATO , are una dintre cele mai ridicate rate de decese la numarul de locuitori din cauza coronavirusului, inregistrand 9.901 de decese si 87.174 de imbolnaviri.Autoritatile din Bruxelles obisnuiesc sa omagieze figuri istorice faimoase, vedete ale muzicii pop, personalitati sportive si traditii sezoniere imbracand statuia in costumatii speciale, care sunt apoi tinute adesea in muzee din zona.