Prima tara din lume care isi va testa toti locuitorii pentru depistarea coronavirusului

Cei 600.000 de locuitori vor fi testati cate 20.000 pe zi, in 17 centre.Guvernul a deblocat in acest scop un buget de 30 de milioane de euro, obiectivul fiind testarea populatiei in mod regulat.Initial, cei vizati de teste vor fi oamenii din domenii care necesita multe contacte cu alte persoane (industria hoteliera, restaurante, spitale). Acestia vor fi testati de doua ori pe luna.In Luxemburg s-au inregistrat pana acum 4.105 cazuri de infectare cu coronavirus. Dintre cei infectati, au murit 110.