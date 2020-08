Primul protest din Belgia fata de restrictiile impuse de autoritati pentru limitarea raspandirii epidemiei

"Corona circ", "corpul meu", "alegerea mea" - si-au scris protestatarii pe pancarte. Nemultumirea manifestantilor e indreptata si impotriva obligativitatii purtarii matilor, a vaccinurilor, a miliardarului american Bill Gates sau a tehnologiei 5G."Nu virusologii si medicii vor dicta regulile in tara noastra", a comentat pentru AFP un manifestant care s-a prezentat doar cu prenumele, Michel. El s-a declarat satul "sa fim luati drept copii".Obligativitatea purtarii mastii s-a instituit din 12 august in toata regiunea Bruxelles (cu 1,2 milioane de locuitori), pe fondul resurgentei epidemiei in Belgia . Pana in prezent, epidemia de Covid-19 a facut aproape 10.000 de victime in Belgia.La protestul de duminica, unii manifestanti purtau masti, altii nu. Apelul la protest a fost lansat in urma cu cateva zile pe retelele sociale de un grup de cetateni, sub titlul "Viruswaanzin" ("nebunie virala", in neerlandeza), varianta locala a unei miscari aparute in Olanda Manifestantii au cerut demisia virusologului flamand Marc Van Ranst, unul din membrii cei mai vizibili ai echipei de experti consultate de guvern in legatura cu pandemia, si care se afla de asemenea in colimatorul extremistilor de dreapta flamanzi pentru luarile sale de pozitie.