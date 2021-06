Pedeapsa cu inchisoare pentru un turist cu test PCR falsificat. "A pus vieti in potential pericol"

Este prima sentinta de acest tip, de cand autoritatile belgiene au anuntat in aprilie ca vor sanctiona foarte strict astfel de infractiuni, potrivit ziarului De Standaard.Intre 19 aprilie si 11 iunie, 576 de persoane au fost depistate cu teste PCR falsificate pe aeroportul din Bruxelles. Belgia permite calatoriile in strainatate, inclusiv cele neesentiale, din 19 aprilie. Totusi, calatorii trebuie sa completeze Formularul de Localizare a Pasagerilor (PLF).Pentru a combate abuzurile, Bruxelles Fiscalite a publicat directivele ce trebuie aplicate persoanelor care falsifica aceste formulare, sau certificatele pentru testele PCR.Noile reglementari prevad ca persoanele care fac uz de acte false sa fie citate imediat in fata tribunalului penal sau sa accepte un acord extrajudiciar in valoare de 750 de euro.Barbatul condamnat marti, care se prezentase pe aeroport cu un test PCR negativ falsificat de un prieten, a refuzat acordul extrajudiciar si nici nu s-a prezentat in fata tribunalului.Prin urmare, tribunalul a decis sa-i aplice o pedeapsa exemplara, deoarece comportamentul sau a fost "nu doar antisocial, ci si a pus vieti in potential pericol".Doar "o pedeapsa severa era adecvata in acest caz", a conchis tribunalul.Si cetatenii romani au apelat in nenumarate cazuri la aceste teste false. De la inceputul anului zeci de romani au fost intorsi de la granitele cu Franta sau Spania dupa ce au incercat sa intre cu teste PCR falsificate.