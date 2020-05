Un om de afaceri belgian, asasinat cu un glont in cap la Atena

Ziare.

Potrivit agentiei grece de stiri Ana, doi barbati, pe o motocicleta, s-au apropiat de victima, prezentata ca fiind un om de afaceri in domeniul comertului, si i-au tras un glont in cap.Barbatul a fost transportat la spital, unde a fost declarat mort, a precizat politia.Asasinatul a avut loc in cartierul instarit de la malul marii Voula.Contactata de AFP, Ambasada Belgiei in Grecia a refuzat sa faca vreun comentariu.