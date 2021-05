Presedintele Braziliei va fi amendat dupa ce a participat la o "baie de multime" fara masca. Un senator il acuza ca nu a vrut sa cumpere vaccinuri

- Entrega de titulos de propriedade rural no Maranhao - Acailandia. pic.twitter.com/Iljh6fBlVa - Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 21, 2021

Autoritatile sanitare din Maranhao "l-au amendat pe presedintele Republicii, care a provocat adunari fara a se respecta cea mai mica masura de precautie", a explicat, vineri seara, guvernatorul Flavio Dino. "Legea este aceeasi pentru toti", a adaugat el, precizand ca decretele in vigoare in Maranhao "interzic adunarile de peste 100 de persoane si cer purtarea mastii".Valoarea amenzii va fi stabilita numai dupa ce Presedintia isi va prezenta apararea, in termen de 15 zile. Legea in vigoare prevede o amenda cuprinsa intre 2.000 si 1.5 milioane de reali (300 - 230.000 de euro).Vineri, Jair Bolsonaro a participat la o ceremonie oficiala de decernare a titlurilor proprietatilor rurale din Acailandia, la 500 km de Sao Luis, capitala Maranhao. Filmuletele postate pe contul oficial de Twitter al presedintelui Bolsonaro il arata in multime, fara masca, intampinat de cateva sute de oameni.Intr-un discurs din timpul ceremoniei, liderul de extrema dreapta l-a numit pe Flavio Dino un "mic dictator gras". El l-a comparat cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dar s-a inselat in ceea ce priveste Coreea , citand-o cea din Sud. "In Coreea de Sud, nu este dictator unul mic si gras? Si in Venezuela nu este la fel? Si cine este micul dictator gras aici, in Maranhao?", a afirmat el.Presedintele Bolsonaro i-a descris deja in repetate randuri drept "dictatori" pe guvernantii care au luat masuri restrictive pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului, care a ucis peste 440.000 de oameni in Brazilia . O comisie de ancheta a Senatului examineaza in prezent modul in care guvernul a gestionat criza sanatatii.Bolsonaru a fost acuzat de un senator ca nu a vrut niciodata sa cumpere vaccinuri Covid-19 si s-a bazat initial pe imunitatea de turma in lupta impotriva coronavirusului.Intr-un interviu, senatorul Renan Calheiros a declarat vineri ca este prea devreme pentru a spune daca Bolsonaro a comis vreo infractiune in gestionarea crizei de sanatate publica si ca sunt necesare mai multe investigatii."Presedintele a negat mai intai boala, a numit-o gripa si apoi a argumentat impotriva izolarii sociale si lockdown-ului. Apoi a minimizat folosirea mastilor si a incurajat oamenii sa se stranga in numar cat mai mare. El a crezut in imunitatea de turma. Acesta este motivul pentru care nu a vrut niciodata un vaccin", a spus Calheiros despre Bolsonaro, mentionand ca presedintele a evitat sa foloseasca mai devreme miliarde de dolari deblocati de Congres pentru a cumpara vaccinuri.Biroul presedintelui nu a raspuns deocamdata la afirmatiile lui Calheiros.