Bilant negru in Brazilia: Peste 1.000 de morti din cauza COVID-19 a patra zi la rand

Cea mai mare tara din America Latina - epicentrul pandemiei COVID-19 - inregistreaza de-acum 24.512 de morti, potrivit datelor oficiale prezentate marti de Guvern, relateaza AFP.Comunitatea stiintifica considera insa ca aceste date sunt puternic subevaluate.- depasind pentru prima oara la acest bilant Statele Unite, cea mai indoliata tara din lume (aproape 100.000 de morti).Brazilia inregistreaza 391.222 de contaminari confirmate cu noul coronavirus, la o populatie de 210 milioane de locuitori.Cele mai sinistrate doua state braziliene sunt Sao Paulo si Rio de Janeiro, unde seriviciile spitalicesti de terapie intensiva sunt foarte aproape de saturare, la fel ca mai multe state din nordul si nord-estul tarii.Sao Paulo inregistra marti seara (ora locala) 6.423 de morti si peste 86.000 de contaminari, iar in Rio, unde boala a accelerat puternic de o saptamana, se inregistrau 4.361 de morti si peste 40.000 de cazuri.Aceste doua state au decretat de la sfarsitul lui martie izolarea populatiei, in pofida aprigei opozitii a presedintelui de extrema dreapta Jair Bolsonaro.Insa aceasta decizie nu este insotita de vreo masura coercitiva si nu este suficienta in vederea unei opriri a raspandirii noului coronavirus.Ministerul brazilian al Sanatatii a anuntat, luni, ca isi mentine recomandarea folosirii hidroxiclorochinei in tratarea COVID-19, in pofida hotararii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) de a suspenda temporar teste clinice cu acest medicament, ca masura de precautie, din cauza ineficientei si riscurilor pe care le prezinta.