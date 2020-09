Un nou studiu sugereaza ca o boala transmisa de tantari ar oferi o anumita imunitate fata de Covid-19

Studiul, coordonat de Miguel Nicolelis, profesor la Duke University, care nu a fost inca publicat oficial, compara distributia geografica a cazurilor de coronavirus cu raspandirea bolii Dengue in 2019 si 2020.Locurile cu rate scazute de infectii cu noul coronavirus si cu o crestere lenta a numarului de cazuri sunt zone unde au avut loc epidemii intense de febra Dengue in acest an sau anul trecut, a constatat Nicolelis."Aceasta descoperire extraordinara ridica posibilitatea unei reactii imunitare incrucisate intre serotipul Flavivirus al dengue si SARS-CoV-2, arata studiul, referindu-se la anticorpii virusului Dengue si noul coronavirus."Daca se va dovedi ca este corect, aceasta ipoteza poate insemna ca infectia Dengue sau imunizarea cu un vaccin sigur si eficace pentru Dengue ar putea produce un anumit nivel de protectie imunitara impotriva noului coronavirus", a adaugat profesorul.Nicolelis a adaugat ca rezultatele sunt interesante in mod special pentru ca studiile anterioare au aratat ca oamenii cu anticorpi pentru Dengue pot fi testati fals-pozitiv pentru anticorpi pentru Covid-19, chiar daca nu au fost infectati cu noul coronavirus.Studiul, care urmeaza sa fie publicat intr-un jurnal stiintific, scoate in evidenta o corelatie semnificativa intre incidenta, mortalitatea si rata de crestere scazute a cazurilor de Covid-19 la populatiile din Brazilia la care nivelul de anticorpi pentru boala Dengue este ridicat.Brazilia este pe locul al treilea in lume in functie de numarul de infectii Covid-19, cu peste 4,4 milioane de cazuri, fiind devansata de Statele Unite si India In state precum Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul si Minas Gerais, unde a fost consemnata o incidenta mare de cazuri Dengue in 2019 si 2020, Covid-19 a ajuns mult mai tarziu la nivelul de trnasmitere comunitara comparativ cu state precum Amapa, Maranhao si Para, care au avut mai putine cazuri de Dengue.Echipa a gasit relatii similare intre epidemiile de Dengue si raspandirea mai lenta a Covid-19 si in alte regiuni din America Latina, precum si in Asia si insule din Oceanul Pacifis si Oeanul Indian.