Brazilia a depasit pragul de 100.000 de morti provocate de COVID-19. Medic: "Suntem disperati, e o tragedie, e ca la razboi"

Virusul a ucis 50.000 de oameni in trei luni, dar acest numar s-a dublat in doar 50 de zile. Pana in prezent, au existat peste trei milioane de cazuri confirmate. Pandemia este inca in varf, dar magazinele si restaurantele s-au redeschis deja, conform sursei citate. Pana in prezent s-au inregistrat oficial, conform ministrului brazilian al Sanatatii, peste 3 milioane de bolnavi si 100.477 de morti provocate de COVID-19.Presedintele Jair Bolsonaro a minimalizat impactul virusului si a opus masuri care ar putea afecta economia. Coronasceptic convins, desi el insusi s-a contaminat cu noul coronavirus luna trecuta, Bolsonaro se declara "cu constiinta impacata" si continua sa califice COVID-19 drept o "o mica gripa"."Cu mijloacele de care dispunem, putem spune ca am facut tot posibilul pentru a salva vieti", a afirmat liderul de extrema dreapta, in cadrul unei ceremonii transmise in direct pe retelele sociale.BBC mai arata echipa guvernamentala care gestioneaza criza sanitara din Brazilia este condusa de un general de armata care nu are absolut nicio exeperienta in politici de sanatate publica. Pana in prezent, doi ministri ai Sanatatii si-au dat demisia, dupa mai multe dispute cu Bolsonaro legate de impunerea de masuri pentru distantare fizica si folosirea hidroiclorchinei drept tratament."Suntem disperati, e o tragedie, e ca la razboi ", a declarat un medic brazilian, membru al Centrului National pentru Boli Infectioase. "Intreaga Brazilie se afla, practic, sub o anestezie colectiva. Raspunsul guvernului e de genul: daca te imbolnavesti si ai ghinion, exista terapie intensiva. Cam la asta se reduce, in prezent, politica noastra guvernamentala".