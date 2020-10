Brazilia a depasit sambata pragul de 150.000 de morti din cauza noului coronavirus

Cu 559 de noi decese inregistrate in 24 de ore, aceasta tara de dimensiuni continentale avand 212 milioane de locuitori a deplans oficial sambata seara 150.198 de morti cauzate de COVID-19, potrivit bilantului dat publicitatii de Ministerul Sanatatii. Brazilia, care totalizeaza 5.082.637 de cazuri, este cea mai indoliata tara din lume dupa Statele Unite.Primul caz a fost inregistrat la 26 februarie, iar primul deces la 16 martie. Curbele au crescut ulterior exponential, inainte de a se stabiliza in iunie la un interminabil platou de peste 1.000 de morti zilnic in medie.Scaderea a inceput in august, cu o medie de 932 de decese inregistrate zilnic, si a continuat in septembrie (752). Trendul pandemiei s-a confirmat saptamana trecuta, cu o medie zilnica de 610 decese.Media cotidiana a noilor cazuri intr-o saptamana s-a diminuat, de asemenea, la 27.477 fata de peste 40.000 la inceputul lui septembrie.Epidemiologii subliniaza insa ca scaderea este mult mai pronuntata in tarile europene si asiatice odata ce a fost atins varful."Aveam 55.000 de cazuri pe zi, iar acum in jur de 27.000. Da, putem spune ca a scazut semnificativ, dar este ca si cum am trece de la Himalaya la Alpi, tot pe munte suntem", a explicat un cercetator de la Societatea braziliana de boli infectioase, Jose David Urbaez."In pofida acestei scaderi, circa 600 de persoane mor zilnic din cauza COVID-19, prin urmare mai avem un drum lung de strabatut", a adaugat el.In timp ce numarul deceselor zilnice ramane ridicat, reluarea activitatilor economice, care a demarat in iunie, continua intr-un ritm considerat mult prea rapide de majoritatea specialistilor.