Brazilia a stabilit un record de infectari cu noul coronavirus. Presedintele Bolsonaro pune sub semnul intrebarii vaccinarea populatiei

Ministerul Sanatatii din Brazilia a raportat miercuri seara 90.303 de cazuri de infectare cu virusul SARS-COV-2 in ultimele 24 de ore, relateaza DPA. Precedentul record al infectarilor zilnice era de 87.843 de cazuri si fusese stabilit pe 7 ianuarie.Astfel, numarul total al persoanelor confirmate cu noul coronavirus in cea mai mare tara din America Latina a urcat la 11,6 milioane, iar cel al deceselor asociate maladiei COVID-19 a ajuns la 284.775. Brazilia, o tara cu 210 milioane de locuitori , care a inceput vaccinarile impotriva maladiei COVID-19 in luna ianuarie, este unul dintre statele cele mai grav afectate din lume de aceasta pandemie. Brazilia este depasita doar de Statele Unite ale Americii in clasamentul global al infectarilor si in cel al deceselor.Potrivit centrului de cercetari biomedicale Fiocruz, finantat din fonduri federale, Brazilia se confrunta in prezent cu "cel mai amplu colaps al sistemului de sanatate si spitalicesc din istoria sa". Conform specialistilor de la centrul Fiocruz , care se afla in Rio de Janeiro, gradul de ocupare a paturilor din sectiile de terapie intensiva pentru pacientii confirmati cu COVID-19 este de cel putin 80% in 24 dintre cele 26 de state federale braziliene, inclusiv in capitala tarii, Brasilia.Presedintele Jair Bolsonaro, care a minimalizat gravitatea noului coronavirus inca de la inceputul pandemiei, a pus sub semnul intrebarii si necesitatea vaccinarilor. Luni, acest politician populist a anuntat ca a desemnat un nou ministru al Sanatatii - al patrulea de la debutul pandemiei de COVID-19.Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Datafolha, 54% dintre respondenti au considerat ca felul in care administratia presedintelui Bolsonaro a gestionat pandemia de COVID-19 este "rau" sau "foarte rau".