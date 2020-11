Brazilia: Centru-dreapta a iesit invingator in turul al doilea al alegerilor municipale. Deruta in randul candidatilor sustinuti de Bolsonaro

In cele mai mari orase ale tarii, Sao Paulo si Rio de Janeiro, primarul actual Bruno Covas si fostul primar Eduardo Paes, ambii de centru-dreapta, au iesit invingatori.In Sao Paulo, Bruno Covas, 40 de ani (PSDB), a castigat 59.38% din voturi in fata candidatului stangii Guilherme Boulos (Psol), care a obtinut 40.62%."Este posibil sa faci politica fara ura si spunand adevarul", a declarat Covas, aluzie la comportamentul presedintelui de extrema dreapta Jair Bolsonaro.La Rio, Eduardo Paes (Democrati, centru-dreapta) a fost ales cu 64.07% din voturi, determinand o pierdere dura si asteptata in acelasi timp, pentru actualul primarului nepopular Marcelo Crivella (35.93%)."Rio este locul diversitatii" si "vom guverna (...) pentru toate credintele, orientarile si religiile", a declarat Paes, care a mai fost primar al orasului in perioada 2008-2016.Rezultatele acestor alegeri municipale, care se pare ca semnaleaza un reflux al valului de extremism care l-a adus pe Jair Bolsonaro la putere in 2018, nu pare de bun augur pentru seful statului, fara partid de un an si la doi ani pana la urmatorul scrutin prezidential.Aceste alegerile au fost, de asemenea, o mare dezamagire pentru stanga."Stanga continua sa aiba dificultati enorme in sudul si sud-estul" Braziliei, a apreciat profesorul Leonardo Avritzer de la Universitatea federala Minas Gerais.La Porto Alegre (sud), Sebastiao Melo (centru) a castigat in fata Manuelei d'Avila, 39 de ani, o figura in crestere a Partidului Comunist din Brazilia, aliata a Partidului Muncitorilor (PT).Pentru prima data de la reinstaurarea democratiei in Brazilia (1985), PT al fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva nu a reusit sa castige nicio capitala a celor 26 de state ale federatiei.PT nu a reusit sa cucereasca nimic macar Recife, in Pernambuco (nord-est), bastionul stangii si singura capitala unde i-ar fi fost la indemana sa castige.Cu toate acestea, in pofida infrangerii sale la Sao Paulo, calificarea lui Boulos in al doilea tur al scrutinului a dat o dimensiune nationala carierei politice a acestui tanar de 38 de ani care este noua fata a unei stangi politice in curs de reinnoire.