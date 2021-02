Brazilia desfiinteaza echipa anticoruptie ''Spalatoria auto''. Bilantul, dupa sapte ani de activitate: 295 de arestari, 278 de condamnari si 800 de milioane de dolari recuperate

Unii procurori vor fi transferati

Anchetele im cazul Bolsonaro

Echipa speciala de procurori constituita in urma unei anchete de rutina privind spalarea de bani la o spalatorie auto din capitala Brasilia a fost desfiintata luni, dar biroul procurorului federal (MFP) a anuntat decizia abia miercuri.Unii din procurorii vizati vor fi transferati la unitatea MFP pentru combaterea infractiunilor organizate, unde isi vor continua activitatea, a comunicat procuratura. "Spalatoria auto" si-a inceput anchetele in 2014 , urmarind coruptia legata de contractele companiei petroliere de stat Petrobras. Obiectivele s-au diversificat rapid: au fost urmariti penal fosti presedinti si mari companii din toata America Latina, considerate mult vreme intangibile. Procurorii au descoperit implicarea acestora in retele mari de coruptie.Printre figurile de prima marime condamnate la inchisoare in urma anchetelor sunt fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, foarte popular, precum si - pornind de la investigatiile din Brazilia - fosti sefi de stat din Peru, El Salvador si Panama. Au ajuns in vizor si companii multinationale cum ar fi Maersk si Glencore.Multi politicieni de stanga au fost ingrijorati, in parte din cauza condamnarii lui Lula da Silva. Mai multe convorbiri facute publice in 2019 au creat suspiciuni ca procurorii nu respecta strict procedurile pentru a ajunge la inculpari.Neincrederea s-a raspandit dupa ce au fost anchetati pentru coruptie membri ai familiei actualului presedinte Jair Bolsonaro, politician de dreapta.Ca urmare, in ciuda popularitatii "Spalatoriei auto", procurorul general al Braziliei, Augusto Aras, a decis in septembrie anul trecut sa prelungeasca mandatul unitatii numai pana la 31 ianuarie, fara a preciza daca va mai fi reinnoit.Echipa speciala a prezentat la bilantul celor sapte ani de activitate: 295 de arestari, 278 de condamnari si 4,3 miliarde de reali brazilieni (peste 800 de milioane de dolari) venituri ilicite recuperate de statul brazilian.