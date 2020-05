Brazilia devanseaza Spania si urca pe locul al cincilea in privinta deceselor de COVID-19

Ziare.

com

Tara sud-american a raportat 1.124 de decese in ultimele 24 de ore, precum si un numar record de contaminari, 26.928 de cazuri intr-o zi, ceea ce duce bilantul total al infectarilor cu noul coronavirus la 465.166.Cele patru tari cu cele mai multe imbolnaviri raportate oficial sunt SUA, Marea Britanie, Italia si Franta, tara pe care Brazilia ar putea sa o depaseasca rapid.In ceea ce priveste numarul de imbolnaviri, Brazilia este depasita doar de SUA, care are inregistrate oficial peste 1.7 milioane de cazuri.Numarul deceselor raportat la numarul populatiei este de 131 la un milion de locuitori in cazul Braziliei, mult mai mic decat in unele tari europene, cum ar fi cei 580 de morti la un milion de locuitori in cazul Spaniei.Cu toate acestea, expertii din domeniul sanatatii publice estimeaza ca cifrele oficiale anuntate de guvernul brazilian sunt in mod clar subestimate ca urmare a numarului insuficient al testarilor. Conform declaratiilor oficiale in domeniu, nu poate fi prevazut cand va fi atins varful epidemiei in Brazilia.