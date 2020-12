Brazilia intentioneaza sa isi vaccineze intreaga populatie in 2021

Aceasta declaratie curajoasa a fost facuta in urma unor critici formulate de mai multi guvernatori federali, potrivit carora Guvernul brazilian nu este pregatit pentru o campanie de imunizare in masa si nu a reusit sa isi asigure o cantitate de vaccinuri suficient de diversa.Intr-un interviu radiofonic, Eduardo Pazuello a repetat ca ministerul pe care il conduce va cumpara orice vaccin eficient care va fi aprobat de Autoritatea nationala de reglementare (ANVISA) si care va avea un pret de comercializare rezonabil.Brazilia detine al doilea bilant de decese cauzate de noul coronavirus dintre toate tarile lumii, dupa Statele Unite, cu 178.000 de victime.Aceasta tara sud-americana, ce are dimensiunea unui continent si o populatie de 212 milioane de locuitori, a raportat 6,7 milioane de cazuri confirmate.Desi Brazilia detine un istoric de invidiat in privinta campaniilor nationale de vaccinare si un sistem de sanatate publica bine pozitionat pentru a fi la inaltimea actualelor provocari sanitare, presedintele Jair Bolsonaro a negat in repetate randuri gravitatea noului coronavirus si s-a declarat sceptic in privinta vaccinarii. Presedintele brazilian a anuntat deja ca nu se va vaccina impotriva maladiei COVID-19.In ultimele zile, Guvernul brazilian a anuntat mai multe date la care vaccinarea nationala ar putea sa inceapa.Programata initial in martie 2021, ministrul Pazuello a spus apoi ca aceasta campanie ar putea sa inceapa totusi in ianuarie sau in februarie. Ulterior, acelasi ministru brazilian a dezvaluit ca vaccinurile anti-COVID-19 ar putea fi administrate chiar de la sfarsitul lunii decembrie 2020.Guvernul federal brazilian se confrunta cu presiunea exercitata de criticile formulate de guvernatorul din Sao Paulo, cel mai populat si mai bogat stat brazilian.Guvernatorul Joao Doria a asigurat accesul statului Sao Paulo la vaccinul dezvoltat de compania chineza Sinovac si si-a luat angajamentul de a incepe inocularile pana pe 25 ianuarie, cu sau fara ajutorul guvernului federal.Intre timp, guvernul federal brazilian a semnat o scrisoare de intentie pentru a cumpara 70 de milioane de doze de la grupul Pfizer si aproximativ 100 de milioane de doze de la compania AstraZeneca. Ambele vaccinuri trebuie sa fie mai intai aprobate de autoritatea nationala cu rol de reglementare pe piata medicamentelor din Brazilia.In total, Guvernul brazilian a spus ca si-a asigurat 300 de milioane de doze prin acorduri incheiate cu mai multi producatori de vaccinuri.CITESTE SI: