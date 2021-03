Brazilia ramane fara portavion. Sao Paulo a fost cumparat de o companie din Turcia pentru a fi dezmembrat

Portavionul brazilian Sao Paulo a fost cumparat de Turcia pentru a fi dezmembrat

Portavionul era retras din serviciu inca din 2017. Nava a fost cumparata de brazilieni din Franta la inceputul anilor 1990, purtand initial denumirea de Foch.Foch a intrat in serviciul Frantei in 1963. Portavionul a fost vandut Braziliei care l-a redenumit Sao Paulo . Nava a fost vanduta ca urmare a numeroaselor probleme tehnice si a faptului ca francezii finalizasera Charles de Gaulle.Sao Paulo a suferit numeroase defectiuni tehnice, iar unul din accidente a dus si la moartea a trei marinari brazilieni. Brazilia a incercat sa efectueze in 2010 unele modernizari ale portavionului, inclusiv la sistemul de catapultare, dar problemele pentru Sao Paulo au continuat.In 2017 din cauza constrangerilor bugetare si a situatiei tehnice, Brazilia a pus punct investitiilor iar Sao Paulo a fost retras din serviciu.In cele din urma nava a fost scoasa la licitatie pentru a fi dezmembrata. Si, potrivit francezilor de la Opex360, Sao Paulo va ajunge in Turcia, licitatia fiind castigata de o companie turca.E vorba de compania Comack Maritima care a participat la licitatie in numele companiei turcesti SOK Denizcilik. Suma pentru care a fost vandut portavionul catre turci este de aproximativ 1.6 milioane de euro.Portavionul urmeaza sa traverseze din nou Atlanticul, de aceasta data remorcat, pentru a ajunge la santierul naval din Izmir, Turcia. Acest lucru se va intampla cel tarziu in luna iunie.Citand presa din Brazilia si Turcia, francezii precizeaza ca acordul include o clauza care stipuleaza ca nava trebuie demontata intr-o maniera ecologica la standardele aprobate de Uniunea Europeana.Interesant este ca site-ul turc de specialitate Vira Haber a facut ironic o paralela cu portavionul sovietic Varyag, cumparat de o companie din China de la Ucraina dupa prabusirea Uniunii Sovietice. Atunci chinezii au spus ca il vor transforma intr-un cazino pe apa, dar a fost in cele din urma predat Armatei care l-a reconditionat si modernizat, devenind cunoscutul portavion de azi al Chinei - Liaoning.