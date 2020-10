Brazilia: Un voluntar intr-un test clinic al unui vaccin al AstraZeneca pentru COVID-19 a murit

Universitatea Oxford a confirmat planul de a continua testul, afirmand intr-un comunicat ca, dupa o evaluare minutioasa, "nu exista preocupari privind siguranta testului clinic". Ziarul brazilian O Globo relateaza ca voluntarul a primit un placebo si nu vaccinul testat, citand surse neprecizate.ANVISA nu a furnizat alte detalii, invocand confidentialitatea medicala a datelor celor implicati in test. La randul sau, AstraZeneca a refuzat sa comenteze intr-o prima faza.Universitatea federala din Sao Paulo, care ajuta la coordonarea testelor clinice de faza a 3-a in Brazilia, a mentionat ca voluntarul care a murit era brazilian, fara a furniza alte informatii.In acelasi timp, cotatia actiunilor AstraZeneca a scazut cu 1,7%.Guvernul federal vrea sa cumpere vaccinul britanic si sa-l produca in centrul sau de cercetare biomedicala din Rio de Janeiro FioCruz, in timp ce un vaccin concurent al companiei chineze Sinovac Biotech Ltd este testat de Institutul de cercetare Butantan din Sao Paulo.Brazilia a inregistrat al doilea cel mai grav bilant al pandemiei de COVID-19, cu peste 154.000 de persoane care si-au pierdut viata, dupa SUA. Brazilia este pe locul al treilea din punctul de vedere al numarului de cazuri, 5,2 milioane, dupa SUA si India