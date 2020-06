Brazilia urca pe locul 3 in topul mondial al mortilor de coronavirus, in fata Italiei

Ziare.

com

Ultimul bilant al Ministerului Sanatatii a raportat 34.021 de decese si 614.941 de cazuri confirmate, cu 1.473 de morti inregistrate de miercuri seara, dar specialistii sunt de parere ca statisticile oficiale sunt mult subestimate, scrie AFP.Cu 212 milioane de locuitori, Brazilia are o populatie de trei ori mai mare ca a Italiei, care a fost epicentrul pandemiei in Europa si a numarat 33.689 de morti.Brazilia deplange, totusi, 153 de morti de COVID-19 la un milion de locuitori, fata de 557,2 pentru Italia sau 587,8 pentru Regatul Unit.Brazilia este a doua tara din lume ca numar de persoane infectate, dupa Statele Unite, cu 30.925 de noi cazuri confirmate in 24 de ore.Pentru a treia zi consecutiv, cea mai mare tara din America Latina a inregistrat un record de morti zilnice, dupa 1.349 miercuri si 1.262 marti Informatiile Ministerului Sanatatii au fost difuzate abia dupa orele 22:00 (vineri, 01:00 GMT), fara nicio explicatie pentru intarziere, ele fiind prezentate la orele 17:00 de la inceputul pandemiei.De aproape trei saptamani, Brazilia nu mai are ministru al Sanatatii, dupa demisia lui Nelson Teich, interimatul fiind asigurat de Eduardo Pazuello, un general in activitate.Statul Sao Paulo, cel mai prosper si mai populat din Brazilia, ramane cel mai afectat, cu 8.560 de morti si 129.200 de cazuri confirmate, in fata Rio de Janeiro (6.327 de morti si 60.032 de persoane contaminate). De la inceputul saptamanii, cele doua state si-au reluat treptat activitatea economica.Situatia ramane critica in statele sarace din nord, ca Amazonas (2.183 de morti) si Para (3.416), sau din nord-est, ca Ceara (3.813) si Pernambuco (3.124).In pofida cresterii constante a deceselor, presedintele de extrema-dreapta Jair Bolsonaro indeamna frecvent la reluarea activitatilor economice in numele pastrarii locurilor de munca, criticand aspru masurile de izolare luate de guvernatorii statelor.