Cercetatorii brazilieni au descoperit o noua posibila mutatie a virusului SARS-CoV-2. Noua varianta ar putea complica strategia de control a COVID-19

Cercetatorii brazilieni au descoperit noua varianta intr-un context in care sistemul sanitar national se afla in prag de colaps din cauza unei cresteri a numarului de cazuri de infectare cu varianta P.1 care a aparut in nordul statului brazilian Amazonas in noiembrie 2020.Un studiu realizat in 39 de municipalitati din cinci state braziliene "a condus la identificarea unei posibile noi variante a SARS-CoV-2 provenind din varianta B.1.1.33 aflata in circulatie anterior in Brazilia", a declarat laboratorul intr-un comunicat emis vineri.Aceasta cea mai noua varianta contine o mutatie ce ar putea "complica planificarea noilor strategii de control a COVID-19 ", a atras atentia laboratorul.Rezultatele studiului au fost raportate in baza de date internationala a genomului coronavirusului GISAID."Necesitatea tot mai mare de supraveghere genomica eficienta, pentru a putea identifica din pripa potentialele mutatii virale, este evidenta, contribuind astfel la imbunatatirea vaccinurilor actuale impotriva COVID-19", a subliniat laboratorul.De la inceputul pandemiei, Brazilia a raportat 11.363.380 de cazuri de COVID-19, cu 275.105 decese.