Coronavirus: Brazilia inregistreaza peste 50.000 de cazuri noi pentru a treia zi la rand

Situtie critica

Autoritatile sanitare au anuntat 55.891 de cazuri noi, precum si 1.156 de decese din cauza virusului.In total, s-au inregistrat peste 2,3 milioane de infectari in cea mai mare si mai populata tara din America Latina. Cel putin 85.238 de oameni au murit in legatura cu COVID-19, boala pulmonara provocata de noul coronavirus.Brazilia este in prezent unul dintre punctele cele mai fierbinti ale pandemiei internationale de noul coronavirus. Se crede ca numarul real al infectarilor ar fi mult mai mare in Brazilia, care are 210 milioane de locuitori, din cauza numarului insuficient al testelor.Presedintele brazilian de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, a minimalizat initial maladia provocata de noul coronavirus numind-o "o mica gripa", ceea ce a provocat confuzie in randul populatiei privind gravitatea bolii.De asemenea, el nu a dorit sa fie luate masuri de izolare din motive economice si a refuzat masurile de protectie.Presedintele Bolsonaro a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus cel putin de trei ori.Primarul din Sao Paulo a anuntat vineri ca marele carnaval din oras din februarie anul viitor va fi amanat, fara a avansa o noua data.