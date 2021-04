Braziliencele, sfatuite sa amane sarcinile "pana la un moment mai bun". Motivul invocat de un oficial din Ministerul Sanatatii

Recomandarea vine in contextul in care Brazilia continua sa fie al treilea epicentru al pandemiei si inregistreaza cele mai multe decese zilnice asociate Covid-19 din lume.Spitalele sunt aproape de capacitatea maxima, iar stocul de medicamente pentru cei cu forme grave ale bolii sunt tot mai mici, autoritatile facand apel la partenerii internationali pentru a ajuta cu provizii."Daca este posibil, amanati sarcina putin, pana la un moment mai bun", a spus un oficial din Ministerul Sanatatii, Raphael Parente, intr-o conferinta de vineri, citeaza The Guardian.El a precizat ca recomandarea este facuta, in parte, din cauza presiunii puse pe sistemul de sanatate , dar si din cauza variantei P1 mult mai contagioase.Specialistii sustin ca "aceasta noua varianta este mult mai agresiva la femeile insarcinate", a adaugat Parente.Varianta P1, descoperita in orasul Manaus din Amazonia, a devenit rapid dominanta in Brazilia. Este considerata factor important in valul de infectii care a dus bilantul deceselor in tara la peste 350.000, al doilea cel mai mare din lume, dupa SUA.Foarte afectati sunt adultii tineri. Datele din spitale arata ca, in luna martie, mai mult de jumatate dintre toti pacientii aflati la terapie intensiva aveau varste sub 40 de ani.Presedintele tarii, Jair Bolsonaro, s-a opus instaurarii carantinei si altor masuri restrictive. Abia recent a acceptat vaccinarea ca posibila solutie, insa campania de imunizare a fost afectata de intarzieri in livrarea dozelor.Saptamana aceasta vaccinarea a fost suspendata in cateva orase din cauza lipsei de doze, potrivit presei locale.Un transport de urgenta cu medicamente a ajuns in Brazilia din China , joi, iar donatii din Spania urmeaza sa vina saptamana viitoare.In ciuda deficitului de medicamente si a faptului ca 85% dintre locurile la terapie intensiva sunt ocupate, autoritatile din Sao Paulo au anuntat vineri ca vor permite magazinelor si localurilor sa fie redeschise, sustinand ca numarul internarilor a scazut suficient pentru a face acest lucru in siguranta.Cu o populatie de peste 200 de milioane de locuitori, Brazilia a inregistrat pana in prezent 13,8 milioane de cazuri de infectare si peste 368.700 de decese asociate Covid-19, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.