Ford isi inchide toate cele trei fabrici din Brazilia. Vor fi afectati aproximativ 5.000 de angajati

Ford a precizat ca productia va inceta imediat la uzinele sale de la Camacari si Taubate, in timp ce uzina de la Belo Horizonte va mai functiona pana in trimestrul patru. Constructorul american a adaugat ca aceste inchideri vor afecta aproximativ 5.000 de angajati. Vanzarile de vehicule au scazut cu 26% in Brazilia anul trecut si nu ar urma sa revina la nivelul din 2019 pana in 2023, sustine Ford."Stim ca acestea sunt actiuni foarte dificile, dar necesare, pentru a crea o afacere sanatoasa si sustenabila. Am decis sa facem tranzitia la un model de afaceri suplu prin incetarea productiei in Brazilia", a declarat directorul general de la Ford, Jim Farley.Oficialii Ford sustin ca inchiderea uzinelor din Brazilia face parte din strategia companiei de a ajunge la o marja operationala globala de 8%. Ford, care opereaza in Brazilia de peste un secol, a inceput discutiile cu sindicatele si alte parti cu privire la concedieri.Ministerul Economiei din Brazilia a criticat decizia Ford de a inceta productia in aceasta tara, apreciind ca aceasta decizie scoate in evidenta necesitatea unor reforme care sa imbunatateasca mediul de afaceri.Incetarea productiei in Brazilia reprezinta o nou retragere a Ford de pe o piata emergenta, dupa ce luna trecuta grupul american a pus capat unui joint venture cu grupul Mahindra and Mahindra Ltd. din India Ca urmare a inchiderii uzinelor din Brazilia, Ford va mai inceta sa vanda modele EcoSport SUV, Ka subcompact si T4 SUV in America de Sud . Ford mai are o uzina in Argentina si o alta in Uruguay.Ford Motor Company este o companie globala cu sediul in Dearborn, Michigan. Compania proiecteaza, produce, comercializeaza si furnizeaza o linie completa de autoturisme, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate marca Ford si vehicule de lux Lincoln, ofera servicii financiare prin Ford Motor Credit Company si urmareste sa ocupe pozitii de top in domeniul electrificarii, vehiculelor autonome si solutiilor de mobilitate. Ford are aproximativ 190.000 de angajati in intreaga lume.Ford, al doilea mare producator auto din SUA, este prezent si pe piata din Romania.