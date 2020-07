Mortii de COVID-19, jeliti pe fuga de familii, in Brazilia. Au doar 10 minute sa-si planga rudele decedate

Mirosul intepator de dezinfectant pluteste in aer, in timp ce barbatii de la Cimitirul Vila Formosa l-au coborat in groapa pe Manoel Joaquim da Silva.Un deces al unui suspect de COVID-19 este considerat risc biologic, iar stampila D3 de pe documentele barbatului in varsta de 79 de ani inseamna ca, inainte ca dricul sa ajunga, groparii au fost nevoiti sa imbrace echipament complet de protectie personala - manusi groase de cauciuc, masca N95 si un costum alb din plastic, cu gluga, noteaza National Geographic Pentru familie - ca pentru multi altii de pe glob - inseamna ca au doar 10 minute sa-si ia ramas bun.Cei doi fii ai lui Da Silva, protejati de manusi si masti, si-au condus tatal pe ultimul drum, peste movilele de pamant dintre mormintele deschise.In Sao Paulo s-a declarat oficial carantina, pe 24 martie.O saptamana mai tarziu, Manuel da Silva a intrat in spital. Dupa doua saptamani a fost inmormantat. Rezultatele testului sau de coronavirus inca nu erau gata.Aproximativ 60% dintre groparii care lucreaza pentru serviciile funerare municipale au peste 60 de ani si au fost obligati sa isi ia concediu pentru a diminua riscurile de a se imbolnavi de coronavirus. Municipalitatea a angajat 220 de lucratori temporari, pentru a tine pasul cu decedatii.Familiile ramase in urma celor rapusi de boala isi jelesc mortii pe fuga.Pentru ca era suspect de coronavirus, doar patru membri ai familiei lui Manoel Joaquim da Silva au putut participa la inmormantarea lui.Nici daca decesul nu a fost cauzat de COVID-19, nu este permisa participarea a mai mult de 10 persoane la inmormantare.