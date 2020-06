Noua baie de multime pentru Bolsonaro, pe timp de pandemie: S-a dus calare la un miting de amploare

#Bolsonaro joins rally against #Brazil's top court on horseback; judge warns democracy at risk comparable to Weimar Germany https://t.co/f9caxMilED pic.twitter.com/XqziyhYNz2 - Anthony Boadle (@AnthonyBoadle) May 31, 2020

Gavioes da Fiel, em ato de torcidas antifascistas na avenida Paulista, no inicio da tarde deste domingo, pedindo por democracia. pic.twitter.com/cIBRLaUOGj - Kaique Dalapola (@KaiqueDalapola) May 31, 2020

- Estarei onde o povo estiver. pic.twitter.com/iJJ4ASKOW7 - Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 31, 2020

Seful statului, deschis contra masurilor de izolare, a aparut in fata palatului prezidential din Brazilia, salutand zecile de persoane care ii scandau numele dat de ei, "Mito, Mito, Mito" (Mitul).Ferindu-se de aceasta data sa atinga mainile partizanilor sai, Jair Bolsonaro, inconjurat de garda de corp, a ridicat doi copii pe umerii sai. Ulterior, s-a plimbat printre simpatizanti calare pe un cal al politiei, noteaza AFP.Brazilia, 210 milioane de locuitori, este a patra tara ca numar de morti din cauza noului coronavirus, raportand sambata 28.834 de decese, in urma Statelor Unite (peste 103.000), Regatului Unit (38.489) si Italiei (33.414), potrivit unui bilant intocmit de AFP.Gigantul latino-american va depasi in curand 500.000 de cazuri de COVID-19, pe locul al doilea in lume dupa Statele Unite care inregistreaza circa doua milioane de persoane infectate.