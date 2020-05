Numar record de decese in 24 de ore, in Brazilia. Presedintele promoveaza clorochina

Ziare.

Pentru ultimele 24 de ore, Brazilia a raportat 1.179 de decese. In total, numarul victimelor COVID-19 este de 17.971, relateaza BBC.Cat priveste contaminarile, Brazilia - tara cu peste 210 milioane de locuitori - este acum pe locul al treilea in lume, cu 271.885 de cazuri, dupa Statele Unite si Rusia. Doar in ultimele 24 de ore au fost depistate 17.408 persoane infectate.Expertii sunt de parere ca in luna iunie va fi atins varful curbei epidemiologice.Brazilia este inca impartita privind raspunsul la criza sanitara. Jair Bolsonaro a minimalizat in mod repetat pericolul si sustine ca distantarea fizica, izolarea, impuse de guvernele regionale, nu fac decat rau economiei.Acum, Bolsonaro are sprijinul ministrului interimar al Sanatatii, un general de armata. Live pe Facebook, Bolsonaro a spus ca Eduardo Pazuello va semna un protocol care va extinde utilizarea clorochinei, medicament impotriva malariei, dincolo de pacientii internati, desi nu exista dovezi ca el ajuta in tratarea COVID-19.El a anuntat aceasta decizie in aceeasi zi in care Brazilia a inregistrat numar record de cazuri noi si de decese.Jair Bolsonaro a mentionat si ca pastreaza o cutie de clorochina in cazul in care mama lui, in varsta de 93 de ani, are nevoie.Saptamana trecuta, Nelson Teich a devenit al doilea ministru brazilian al Sanatatii care a demisionat in decurs de o luna, din cauza neintelegerilor cu presedintele statului referitor la abordarea crizei sanitare.Precizam ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a provocat un val de indignare dupa ce a anuntat ca ia hidroxiclorochina de zece zile , ca masura de precautie impotriva SARS-Cov-2, dispretuind recomandarile autoritatilor sanitare americane.