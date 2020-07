Padurea Amazoniana arde si mai dramatic decat in 2019

Luna iunie marcheaza debutul sezonului secetos, iar statisticile date publicitatii confirma previziunile analistilor, carePagina de internet a Institutului national de cercetari spatiale (INPE), care permite urmarirea in timp real a alertelor de incendii identificate prin satelit, nu a mai inregistrat niciodata un numar atat de mare de focare in aceasta luna a anului, de la cele 3.519 de focare recenzate in 2007.Specialistii preconizeaza o situatie si mai grava pentru luna august: peste 30.000 de focare au fost inregistrate in 2019, de trei ori mai multe decat in aceeasi luna a anului 2018.Incendiile de padure din Amazonia sunt in cea mai mare parte acte criminale si au legatura directa cu defrisarile, fiind deseori cauzate de agricultorii care practica incendierea zonelor defrisate pentru a putea semana culturi, sau a duce vitele la pascut., potrivit celor mai recente date ale INPE.Institutul de cercetari din domeniul mediului din Amazonia (IPAM) estimeaza ca o suprafata de 9.000 de kilometri patrati de padure deja defrisata anul trecut ar putea fi cuprinsa de flacari pana in luna august.Totodata, specialistii se tem ca sporirea numarului de incendii ar putea provoca probleme respiratorii suplimentare unei populatii afectate deja din plin de noul coronavirus.O alta problema majora este ca autoritatile publice locale dispun de mai putine mijloace umane si financiare pentru a proteja mediul inconjurator in contextul pandemiei de COVID-19, care a dus la moartea a aproape 60.000 de persoane in Brazilia. AGERPRES