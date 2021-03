Tara in care peste 2.000 de pacienti cu COVID-19 au murit intr-o singura zi: "Suntem in cel mai sever moment al pandemiei"

Aceasta tara cu 212 de milioane de locuitori, a doua cea mai indoliata din lume dupa Statele Unite, numara in prezent 270.656 de morti cauzate de coronavirus, cu 11,2 milioane de persoane infectate.Brazilia si-a doborat deja recordul de decese zilnice marti (1.972) si a inregistrat miercuri 79.876 de cazuri noi confirmate, al treilea cel mai grav total de la inceputul pandemiei."Suntem in cel mai sever moment al pandemiei din Brazilia, rata transmisiei cu mutatiile face pandemia si mai grava. Anul 2021 va fi in continuare foarte dur", a declarat pentru AFP Margareth Dalcolmo, pneumologa si cercetatoare la Fiocruz, un bine-cunoscut institut de sanatate publica.Vaccinarea a inceput tarziu in aceasta tara imensa de dimensiuni continentale si intr-un ritm inca lent: 8,8 milioane de persoane (4,2% din populatie) au primit o prima doza de vaccin, 3,05 milioane au primit a doua doza.Dupa numeroase avertismente din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a venit randul miercuri Organizatiei Panamericane a Sanatatii (OPS) sa isi exprime ingrijorarea."Situatia din Brazilia este foarte preocupanta. Acest lucru ne aminteste ca zonele deja grav afectate de virus sunt inca foarte vulnerabile la noi infectii", a estimat directorul OPS Carissa Etienne."Nu trebuie sa asteptam ca sistemele de sanatate sa fie saturate pentru a implementa masuri de sanatate publica", a adaugat ea.Majoritatea statelor braziliene au inasprit restrictiile saptamana trecuta, in ciuda negarii presedintelui de extrema-dreapta, Jair Bolsonaro, care a minimizat in mod constant pandemia si s-a opus oricarei inchideri a magazinelor, numele pastrarii locurilor de munca.In cursul unei ceremonii oficiale de promulgare a unei legi care autorizeaza cheltuieli suplimentare pentru achizitionarea de vaccinuri, Jair Bolsonaro a adoptat miercuri un discurs mai moderat decat de obicei, chiar folosind, moment rar, o masca de protectie."Sa avem incredere in guvern, in Ministerul Sanatatii", care lucreaza cu "seriozitate si responsabilitate", a declarat seful statului, a carui gestionare haotica a pandemiei este totusi puternic criticata de specialistii in sanatate publica.Cu cateva ore mai devreme, el a fost aspru criticat de fostul presedinte de stanga Luiz Inacio Lula da Silva, care le-a recomandat brazilienilor "sa nu urmeze niciuna dintre deciziile imbecile luate de presedintele tarii si de Ministerul sau al Sanatatii".