Peste un milion de cazuri de infectii cu coronavirus in Brazilia

Cea mai mare tara din America Latina numara in total 1.032.913 cazuri de contaminare dupa o crestere foarte importanta de 54.771 de noi cazuri de infectie intr-o zi. De asemenea, deplange 48.954 de decese, dupa 1.206 morti suplimentare in 24 de ore.Pana vineri, cresterea cea mai puternica a numarului de cazuri in 24 de ore fusese inregistrata la 16 iunie, cu putin peste 34.000. Ministerul a explicat aceasta progresie puternica "partial printr-o instabilitate a modului de extragere a datelor in state ca Bahia, Rio de Janeiro si Sao Paolo". Date referitoare la mai multe zile ar fi fost astfel raportate ca fiind intr-o singura zi.Oamenii de stiinta considera ca statisticile oficiale sunt mult subestimate din cauza lipsei testelor in aceasta tara cu 212 milioane de locuitori.Noile date fac din Brazilia a doua tara din lume ca numar de cazuri si decese provocate de COVID-19, dupa Statele Unite.Curba generala a raspandirii coronavirusului pare, totusi, sa se stabilizeze in prezent, dupa o progresie foarte semnificativa in ultimele saptamani.