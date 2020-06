Presedintele Braziliei ameninta cu retragerea tarii din OMS

Ziare.

"Va spun aici, Statele Unite au parasit OMS, o sa analizam si noi, in viitor (...). Fie OMS functioneaza fara partinire ideologica, fie o parasim si noi. Nu avem nevoie de persoane din exterior pentru a-si exprima parerile despre sanatatea de aici", a declarat presei presedintele brazilian.Intrebata despre eforturile de relaxare a masurilor de distantare sociala din Brazilia, in pofida cresterii zilnice a ratei mortalitatii si a numarului de infectari, purtatoarea de cuvant a OMS, Margaret Harris, declarase vineri ca un criteriu important il reprezinta incetinirea transmiterii bolii."Epidemia, focarul in America Latina sunt profund, profund ingrijoratoare", a declarat Harris intr-o conferinta de presa la Geneva. Printre cele sase criterii cheie ce trebuie respectate pentru a relaxa masurile restrictive "una, in mod ideal, este ca transmiterea sa fie in scadere". Brazilia a urcat joi pe locul al treilea la nivel global in privinta deceselor cauzate de COVID-19, devansand Italia si ajungand vineri sa raporteze un total de 35.026 de morti.Atitudinea presedintelui Bolsonaro, de negare constanta a riscurilor pandemiei pentru sanatatea publica, precum si insistenta sa pentru eliminarea masurilor prin care s-a instaurat carantina i-au atras acestuia critici din partea intregului spectru politic din Brazilia, unii acuzandu-l ca foloseste criza pentru a submina institutiile democratice.Insa multi din acesti critici au pareri impartite cu privire la siguranta si eficacitatea demonstratiilor anti-guvernamentale in toiul pandemiei, mai ales dupa ce un protest de dimensiuni reduse a primit un raspuns coplesitor din partea fortelor de politie la sfarsitul saptamanii trecute.