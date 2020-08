Presedintele Braziliei, catre un jurnalist: "Vrei sa te lovesc peste gura?". Intrebarea care l-a infuriat pe Bolsonaro

"Vrei sa te lovesc peste gura?", a raspuns presedintele de extrema dreapta la o intrebare pusa de jurnalist de la cotidianul O Globo cu privire la informatii din presa legate de Michelle Bolsonaro si un fost consilier al fiului sau Flavio.Jair Bolsonaro, care s-a exprimat in timp ce vizita catedrala romano-catolica din Brasilia, a fost abordat de jurnalistii prezenti in legatura cu aceasta amenintare, dar a aplecat fara sa faca alte comentarii.Amenintarea lansata de seful statului, cunoscut pentru limbajul sau direct si declaratiile polemice, a fost imediat denuntata de redactia publicatiei O Globo care a subliniat intr-un comunicat ca jurnalistul isi facea meseria."O asemenea intimidare arata ca Jair Bolsonaro nu respecta datoria oricarui functionar public, indiferent de functia sa, de a raspunde la intrebarile populatiei", a scris cotidianul.Intrebarea pusa de jurnalist facea referire la dezvaluirile publicatiei Crusoe care a afirmat in aceasta luna ca Fabricio Queiroz, politist pensionat, prieten cu Jair Bolsonaro si fost consilier al lui Flavio Bolsonaro, i-ar fi inmanat lui Michelle Bolsonaro, intre 2011 si 2016, 21 cecuri in valoare de 72.000 de reali (circa 22.000 de dolari la rata de schimb din 2016).Fabricio Queiroz si Flavio Bolsonaro fac obiectul unei anchete pentru presupusa deturnare de salarii ale functionarilor de la cabinetul fiului presedintelui in timpul mandatului de deputat al statului Rio de Janeiro.Prima Doamna a Braziliei nu a facut niciun comentariu despre informatiile publicate de Crusoe.