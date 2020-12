Presedintele Braziliei, despre riscurile vaccinului anti-COVID: ''Femei cu barba'' si ''transformari in crocodil''

"In contractul Pfizer scrie foarte clar: 'nu suntem responsabili pentru niciun fel de efecte secundare'. Daca te transformi in crocodil, este problema ta", a declarat seful statului brazilian joi, in timpul unui discurs sustinut in orasul Porto Seguro. "Daca devii superman, daca unei femei incepe sa-i creasca barba sau daca un barbat incepe sa vorbeasca cu o voce efeminata, ele (laboratoarele) nu au nimic de-a face cu aceasta", a adaugat liderul de extrema dreapta pe un ton provocator.Bolsonaro s-a referit la vaccinul elaborat la compania americana Pfizer in colaborare cu cea germana BioNTech, vaccin testat in Brazilia de mai multe saptamani si deja folosit pentru lansarea campaniei de imunizare a populatiei Regatului Unit sau SUA.Joi, in pofida reticentelor presedintelui brazilian, Curtea Suprema a Braziliei a decis ca vaccinarea impotriva COVID-19 este obligatorie, insa "nu fortata", in una dintre tarile cele mai indoliate din lume, dupa SUA, cu aproape 185.000 de decese cauzate de COVID-19.Aceasta inseamna ca autoritatile nu vor putea face uz de forta pentru a obliga o persoana sa se vaccineze, insa ele vor putea sa o amendeze sau sa-i interzica sa frecventeze unele locuri publice."Vaccinul, odata ce va fi certificat de (agentia de reglementare in domeniu) Anvisa, va fi accesibil tuturor care il vor. Insa eu, eu nu ma voi vaccina", a insistat Jair Bolsonaro de la Porto Seguro. "Unii spun ca dau un prost exemplu. Insa imbecililor, idiotilor care spun asta, le raspund ca am fost deja contaminat cu acest virus, am anticorpi, si atunci de ce sa ma vaccinez?", a continuat el, ignorand cazurile de recontaminare care au avut loc in lume, inclusiv in Brazilia.Presedintele brazilian s-a infectat cu noul tip de coronavirus in iulie si s-a vindecat dupa circa douazeci de zile, fara a acuza simptome grave.Brazilia, tara de dimensiuni continentale si cu 212 milioane de locuitori, se confrunta cu un al doilea val al pandemiei, extrem de puternic.Miercuri, Brazilia a inregistrat 70.574 de noi cazuri de COVID-19 intr-o zi, numarul cel mai ridicat de la inceputul pandemiei, si aproape 1.000 de decese in 24 de ore, pentru prima data dupa 30 septembrie.Vaccinarea se anunta haotica in Brazilia, cu un plan national de imunizare tardiv, criticat de toate partidele, si cu efectul disuasiv al afirmatiilor presedintelui Bolsonaro.CITESTE SI: