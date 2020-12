Presedintele Braziliei, felicitari tardive adresate lui Joe Biden. Bolsonaro este ultimul lider din G20 care-l felicita pe presedintele ales al SUA

"Salutarile mele presedintelui Joe Biden, cu cele mai bune urari si speranta ca Statele Unite vor continua sa fie "pamantul celor liberi si taramul celor curajosi", a declarat liderul brazilian de extrema dreapta citand ultimele versuri ale imnului american, conform unui comunicat al presedintiei braziliene."Voi fi gata sa colaborez cu Excelenta Voastra si sa construim in continuare o alianta Brazilia -SUA in apararea suveranitatii, a democratiei si a libertatii in intreaga lume", a adaugat aliatul neconditionat al presedintelui american in exercitiu, republicanul Donald Trump La fel ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin , si cel mexican, Andres Manuel Obrador, cu cateva ore inaintea sa, Jair Bolsonaro a asteptat confirmarea luni a victoriei lui Joe Biden, obtinuta la scrutinul din 3 noiembrie, de catre Colegiul Electoral.