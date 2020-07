Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, anunta ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus: Ma simt foarte bine acum

"Rezultatul pozitiv tocmai a venit", a declarat seful statului, in varsta de 65 de ani, in cadrul unei intalniri cu mai multe canale de televiziune, dupa ce a avut febra cu o zi inainte."Aveam temperatura 38 de grade, dar plamanii mei erau curati. Medicii mi-au dat hidroxiclorochina si azitromicina () si dupa aceea m-am simtit mai bine. Ma simt foarte bine acum", a adaugat Bolsonaro. El a precizat ca va lucra de acum incolo cat mai mult posibil "prin videoconferinta".Luni seara, el a anuntat ca a facut o radiografie pulmonara la spitalul fortelor armate si rezultatul a fost bun.La sfarsitul lui martie, Jair Bolsonaro a minimalizat gravitatea virusului intr-o alocutiune televizata."Dat fiind trecutul meu sportiv, daca am fost contaminat cu virusul nu am de ce sa ma ingrijorez. Nu voi simti nimic. In cel mai rau caz, va fi ca o mica gripa, o mica raceala", a afirmat el luni.