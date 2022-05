Rebeliune a populatiei la Rio: Cea mai mare statie de metrou a fost ocupata

Politia militara, gazele lacrimogene si grenadele cu gaz paralizant nu au reusit sa opreasca o revolta a populatiei din Rio de Janeiro. Cea mai mare statie de metrou a orasului a fost ocupata de protestatari.

Rebeliunea populara a inceput cu proteste de strada, acte de vandalism si s-a terminat joi cu ocuparea celei mai mari statii de metrou din oras, care adaposteste si cea mai mare autogara, cu multe linii de autobuze, scrie The Guardian.

Mii de calatori s-au inghesuit printre portile de bilete ale statiei Central do Brasil, in timpul confruntarilor violente care au produs mai multe incendii, arestari si tulburarea transportului public.

Cateva ore, din statie au rasunat bubuiturile grenadelor politiei si cantecele de victorie pe ritmuri de samba ale protestatarilor care sarbatoreau ocuparea segmentului unde se aflau automatele de eliberat bilete.

Aproape o mie de oameni au participat la "Marsul pentru trecere libera", declansat de anuntul facut sambata de primarul din Rio, Eduardo Paes, ca pretul biletului de autobuz va creste de la 2,77 reali la 3 reali (1,25 dolari).

Pretul poate parea mic in comparatie cu pretul transportului in comun din orase la New York sau Londra, dar, pentru un locuitor mediu din Rio, 724 de reali pe luna ca sa circule cu autobuzul inseamna a sasea parte din venitul sau.

Scanteia revoltelor urbane a inceput in iunie 2013, cand aproape un milion de oameni au iesit pe strazi din cauza cresterii costurilor transportului. Desi protestul de joi a fost mult mai mic decat cele de anul trecut, violenta sa si tacticile adoptate de participanti au luat politia prin surprindere.

Dupa ce au marsaluit linistiti, zeci de membri ai gruparii Black Block au inceput brusc sa alerge si au intrat in statia de metrou inainte ca politia sa apuce sa inchida portile. Ei eu distrus aparatele de taxat si i-au invitat pe calatori sa treaca fara sa plateasca.

Politia a castigat temporar controlul, dar ulterior demonstrantii au revenit, cucerind statia, in timp ce mii de calatori au trecut fara sa mai plateasca.

Participantii de protest au spus ca vor fi si mai multe astfel de miscari pe masura ce se apropie Cupa Mondiala de Fotbal, care incepe pe 12 iunie.