Record de morti de COVID-19 in Brazilia: 1.262 intr-o singura zi

Ziare.

com

Brazilia, o tara cu 212 milioane de locuitori, a inregistrat 1.262 de decese zilnice, cel mai ridicat bilant dupa cel raportat pe 21 mai (1.188), ceea ce indica faptul ca faza ascendenta a pandemiei nu a fost depasita, informeaza miercuri AFP.Brazilia reprezinta singura mai mult de jumatate din cazurile raportate oficial de contaminare cu noul coronavirus si de decese din America Latina. Bilantul total al infectarilor a ajuns la 555.383 de cazuri, dupa o crestere accentuata, care a ajuns la aproape 29.000 de cazuri in ultimele 24 de ore.Aceste cifre, despre care comunitatea stiintifica considera ca sunt subestimate intr-o tara care efectueaza foarte putine teste, situeaza Brazilia pe locul patru la nivel mondial in privinta deceselor, dupa SUA, Marea Britanie si Italia.Cele mai afectate doua state braziliene sunt Sao Paulo si Rio de Janeiro.Sao Paulo a inregistrat bilanturi mari ale imbolnavirilor si deceselor in ultimele 24 de ore, ajungand la un total de 7.994 de morti si aproape 120.000 de cazuri de infectare.Rio de Janeiro, care a inceput sa aplice masuri de relaxare, a raportat pana in prezent 5.686 de decese si peste 56.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus.