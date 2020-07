Rio de Janeiro anuleaza petrecerea de sfarsit de an de pe plaja Copacabana din cauza pandemiei de coronavirus

Traditionala sarbatoare de pe plaja Copacabana reuneste de obicei aproape 3 milioane de oameni.La randul sau, primarul din Sao Paulo a anuntat vineri amanarea pe termen nedeterminat a carnavalului din cea mai mare metropola a Braziliei din cauza pandemiei de coronavirus, in timp ce autoritatile din Rio de Janeiro inca iau in considerare aceasta optiune.n prezent, Brazilia este unul dintre focarele pandemiei de coronavirus, fiind a doua tara cea mai afectata dupa Statele Unite. Ministerul Sanatatii a recenzat pana acum peste 2,34 de cazuri confirmate si peste 85.000 de decese, in timp ce aproape 1,6 milioane de persoane s-au vindecat. Se crede ca cifrele reale sunt mult mai mari din cauza testarii insuficiente in tara sud-americana, care are 210 milioane locuitori.