Tara care a depasit Spania si Italia la numarul de cazuri de coronavirus

Sursa: CNBC

Ziare.com

com

Mai exact, tara a raportat pana acum 233.142 de imbolnaviri cu noul coronavirus, transmite CNBC In ultimele 24 de ore, Brazilia a avut 14.919 de cazuri noi.Astfel, se afla pe locul al patrulea in lume, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins, fiind depasita doar de SUA, Rusia si Marea Britanie.De asemenea, Brazilia a mai avut 816 morti in ultimele 24 de ore, bilantul negru ajungand la 15.633 de decese din cauza COVID-19.C.P.