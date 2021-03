Un judecator al Curtii supreme din Brazilia anuleaza condamnarile fostului presedinte Lula da Silva

Judecatorul a luat aceasta decizie care are efectul unei bombe in Brazilia, argumentand ca tribunalul din Curitiba care l-a condamnat pe Luiz Inacio Lula da Silva in patru procese "nu era competent" pentru a judeca aceste dosare. Prin urmare, cazurile ar urma sa fie rejudecate de tribunale federale in capitala Brasilia.Verdictul, care urmeaza a fi confirmat de Curtea suprema, restabileste drepturile politice ale lui Luiz Inacio Lula da Silva, ceea ce il poate transforma intr-un contracandidat al presedintelui Jair Bolsonaro in 2022, cand acesta intentioneaza sa candideze din nou.Lula a guvernat statul sud-american cu cea mai mare populatie si cea mai mare economie intre 2003 si 2011. El a fost incarcerat si condamnat pentru coruptie in 2018, ceea ce l-a pus in imposibilitatea de a candida in acel an.El a fost eliberat din inchisoare la sfarsitul lui 2019, dar nu a putut candida in alegeri din cauza cazierului.Fostul lider sindical foarte carismatic este o figura care creeaza divizare in Brazilia, dar este inca foarte popular in randul populatiei cu venituri reduse, care il crediteaza cu scoaterea din saracie a milioane de oameni