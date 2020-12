VIDEO Jaf ca in filme in Brazilia: 30 de hoti echipati cu armament greu au spart o banca. Infractorii au lasat in urma 30 de kilograme de explozibil

Circa 30 de persoane au jefuit o filiala a Bancii Braziliei din orasul Criciuma, situat in sudul tarii. Actiunea a durat o ora si 45 de minute, potrivit Globo.com Hotii au incendiat un camion, au luat ostatici, au tras focuri de arma catre fortele de ordine si au blocat mai multe strazi din centrul orasului cat timp au incarcat banii furati in masini, oprind astfel interventia politistilor.Infractorii au folosit mai multe autoturisme pe care le-au abandonat la circa 20 de kilometri de locul spargerii.Hotii au lasat in urma 30 de kilograme de explozibil si cateva mii de bancnote imprastiate pe strazi.Autoritatile au transmis ca nimeni nu a fost ucis, insa un paznic si un agent de politie au fost raniti.Suma furata nu este cunoscuta, iar cei 30 de indivizi au reusit sa fuga si sunt cautati in continuare de politie.