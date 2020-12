VIDEO Jaf bancar spectaculos in Brazilia: Armament greu, explozibili, luare de ostatici si strazi pline cu bancnote

December 2: After a robbery in the city of Criciuma - Brazil, the country registers a new bank robbery, now in the city of Cameta in the state of Parapic.twitter.com/bH9jvgdh29 - Zel Florizel🇧🇷 (@ZellFlorizel) December 2, 2020

Bank robbery like #MoneyHeist executed by thieves in Brazil.

People take money scattered on the floor after a mega robbery in the city of Criciuma - Brazil. The gang looks well trained and supported by heavy armory. The modality of crime is called 'Novo Cangaco'#MoneyHeistBrazil pic.twitter.com/te4hgnWEvk - Siddhant Anand (@JournoSiddhant) December 1, 2020

Un ostatic a fost impuscat mortal si un locuitor din orasul Cameta a fost ranit la picior, potrivit autoritatilor locale.Cameta este un oras cu 130.000 de locuitori situat la 200 km sud de Belem, capitala statului amazonian Para."Peste 20 de infractori puternic inarmati, cu arme de calibru mare, precum pusti de asalt", au atacat o agentie a bancii publice Banco do Brasil, a declarat secretarul pentru Securitate din Para, fara a preciza suma furata.Potrivit marturiilor locuitorilor relatate de site-ul de stiri G1, mai multi oameni care se uitau la un meci de fotbal intr-un bar au fost luati ostatici si folositi ca scuturi umane.Politia a gasit mai tarziu o camioneta incarcata cu explozibil abandonata pe un drum din apropiere.Cu o zi inainte, orasul Criciuma, 217.000 locuitori, in statul Santa Catarina (sud), la 3.600 km de Cameta, a trait o noapte de teroare.Circa 30 de oameni au atacat o banca cu un mod de operare similar, dar nicio persoana nu si-a pierdut viata.In iulie, zeci de barbati inarmati au terorizat o mica localitate din interiorul statului Sao Paulo, Botucatu, cu acelasi mod de operare.Cele trei localitati vizate au acelasi profil: marime medie, se situeaza in interiorul statelor, departe de marile metropole.CITESTE SI: