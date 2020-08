VIDEO O deputata din Brazilia, cunoscuta pentru ca are 55 de copii, biologici si adoptati, este acuzata ca a pus la cale asasinarea sotului

De ce si-ar fi ucis sotul

Cantareata faimoasa, considerata ocrotitoarea saracilor

Deputata are 59 de ani, iar sotul - pastor evanghelic - avea 42. Anderson do Carmo a fost gasit ciuruit de gloante, in dimineata zilei de 16 iunie 2019, chiar la domiciliul din Rio de Janeiro. A fost impuscat cu 30 de gloante, iar deputata a sustinut ca s-a intamplat in timpul unui jaf.Doar ca procurorii au descoperit ulterior ca a fost vorba despre un plan pus la cale de Flordelis dos Santos de Souza si de cativa dintre copiii ei, relateaza BBC. Procurorii au anuntat luni ca deputata si alte zece persoane, intre care sase dintre copiii ei si o nepoata, sunt puse sub acuzare. Au fost emise mandate de arestare pe numele a noua dintre inculpati.Motivul pentru care a pus la cale asasinarea mai tanarului sau sot ar fi de natura financiara. Acesta i-ar fi blocat accesul la bani, nemultumit de "tratamentul preferential" pe care il acorda copiilor ei favoriti, explica Digi 24. De cel putin sase ori ar mai fi incercat Flordelis sa-si omoare sotul si pana la urma a reusit cerandu-le copiilor ei s-o faca.Inainte de a intra in politica, de Souza era o cantareata faimoasa de gospel, iar numele de scena era Flordelis. Cuplul era celebru in Brazilia, mai ales pentru cei 55 de copii, fiind totodata o imagine puternica pentru miscarea evanghelica crestina, aflata in ascensiune in aceasta tara catolica.Flordelis a fost aleasa deputata in 2018, din partea Partidului Social Democrat (conservator).Nascuta intr-o favela din Rio, Flordelis era considerata ocrotitoarea cartierelor defavorizate. Are patru copii biologici, dintre care trei cu Anderson. Cuplul a adoptat apoi 51 de bebelusi, copii sau adolescenti vulnerabili si a fondat o comunitate evanghelica.Povestea sa plina de culoare a inspirat si un film in 2009, realizat de TV Globo."Ancheta a demonstrat ca imaginea de care se bucura, una a altruismului si a decentei, era doar un paravan pentru a obtine putere politica si inavutire", a declarat procurorul de caz.