Bulgaria a primit doar două avioane F-16, iar unul este deja defect. De ce întârzie restul flotei

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 23 August 2025, ora 23:37
FOTO Unsplash

Promisiunile americane către Bulgaria privind livrarea avioanelor F-16 Block 70 s-au transformat într-un șir nesfârșit de amânări. Deși primul contract a fost semnat încă din 2019 pentru opt aparate de luptă, până acum au ajuns la Plovdiv doar două. Iar dintre ele, unul nu a putut zbura nici măcar la parada militară de 6 mai, fiind oprit la sol din cauza unei defecțiuni tehnice.

Problema a apărut imediat după sosirea avionului, când specialiștii au descoperit o placă de circuit defectă. Cum în contractul inițial, evaluat la 1,2 miliarde de dolari, nu fusese prevăzut un buget pentru piese de schimb, reparația a devenit o adevărată provocare pentru armata bulgară.

Întârzieri cauzate de lipsa avioanelor de realimentare

Potrivit planului inițial, majoritatea aparatelor ar fi trebuit să sosească între iulie și octombrie 2025. În realitate, Departamentul Apărării al SUA a anunțat că nu există suficiente avioane de realimentare în zbor pentru a transporta F-16-urile peste Atlantic. Acestea sunt folosite prioritar în misiuni militare americane, ceea ce a dus la reprogramarea sau anularea curselor către statele partenere.

Spre deosebire de Suedia, care trimite avioanele Gripen pe cale maritimă, Washingtonul insistă ca F-16-urile să fie livrate doar pe calea aerului.

