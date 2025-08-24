Bulgaria a primit doar două avioane F-16, iar unul este deja defect. De ce întârzie restul flotei

Promisiunile americane către Bulgaria privind livrarea avioanelor F-16 Block 70 s-au transformat într-un șir nesfârșit de amânări. Deși primul contract a fost semnat încă din 2019 pentru opt aparate de luptă, până acum au ajuns la Plovdiv doar două. Iar dintre ele, unul nu a putut zbura nici măcar la parada militară de 6 mai, fiind oprit la sol din cauza unei defecțiuni tehnice.
Problema a apărut imediat după sosirea avionului, când specialiștii au descoperit o placă de circuit defectă. Cum în contractul inițial, evaluat la 1,2 miliarde de dolari, nu fusese prevăzut un buget pentru piese de schimb, reparația a devenit o adevărată provocare pentru armata bulgară.
Potrivit planului inițial, majoritatea aparatelor ar fi trebuit să sosească între iulie și octombrie 2025. În realitate, Departamentul Apărării al SUA a anunțat că nu există suficiente avioane de realimentare în zbor pentru a transporta F-16-urile peste Atlantic. Acestea sunt folosite prioritar în misiuni militare americane, ceea ce a dus la reprogramarea sau anularea curselor către statele partenere.
Spre deosebire de Suedia, care trimite avioanele Gripen pe cale maritimă, Washingtonul insistă ca F-16-urile să fie livrate doar pe calea aerului.