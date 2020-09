Un canadian care si-a inventat un trecut terorist a fost arestat: "Farsele pot crea un sentiment de frica"

Acuzatiile formulate impotriva lui Shehroze Chaudhry decurg din numeroase declaratii in presa, in care acest barbat in varsta de 25 de ani "pretindea ca s-a dus in Siria in 2015 pentru a intra in gruparea terorista Statul Islamic in Irak si Siria (SIIS) si a comite acte teroriste", a anuntat sambata, intr-un comunicat, Jandarmeria Regala Canadiana (GRC).Shehroze Chaudhry, care locuieste la Burlington, in provincia Ontario, a fost acuzat, "in urma unei indelungate anchete", "de incitare la frica fata de actiuni teroriste" si urmeaza sa fie prezentat in fata justitiei la 16 noiembrie, a precizat GRC."Farsele pot crea un sentiment de frica in randul populatiei si pot da iluzia ca exista o potentiala amenintare la adresa canadienilor, insa nu este cazul. Prin urmare, GRC ia aceste acuzatii foarte in serios", a subliniat supraintendentul Christopher deGale, insarcinat cu echipa din cadrul securitatii nationale la GRC.Acest lucru, a denuntat el, deturneaza resurse umane si financiare "de la alte prioritati".Sherhoze Chaudhry, care folosea aliasul "Abu Huzayfah", a declarat mai multor publicatii, din 2016, ca a facut parte din politia religioasa SI in Siria si a fost protagonistul unui podcast "Calliphate" al New York Times (NYT), potrivit Global News.In 2018, intr-o sesiune de interpelari in Camera Comunelor, opozitia conservatoare si-a exprimat uimirea fata de prezenta in regiunea Toronto a unui barbat care a comis acte teroriste si a cerut arestarea acestuia.