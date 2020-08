Autoritatile din Toronto, Canada, vor sa salveze un stejar secular cu mare insemnatate istorica si ecologica

Primaria locala vrea sa cumpere cladirea, sa o demoleze si sa amenajeze un spatiu public in jurul acestui copac, insa pandemia de coronavirus i-a complicat planurile.Impunatorul stejar rosu american, cu o varsta de peste 300 de ani, domina cartierul North York din nordul metropolei canadiene. El este unul dintre cei mai batrani arbori din Toronto, cel mai mare oras al Canadei, cu o populatie de 6 milioane de locuitori.Vestigiu al unei paduri seculare, copacul se afla in prezent in centrul unui cartier, in gradina unei proprietati private. Trunchiul sau imens are o circumferinta de cinci metri si atinge peretele din spatele unei case construite in anii 1960. In timpul verii, ramurile sale lungi si inverzite umbresc acea casa aproape in intregime.Aceasta coabitare a functionat multa vreme. Insa in ultimii ani, noul proprietar s-a declarat ingrijorat de costurile legate de intretinerea arborelui si se teme ca radacinile sale au devenit o amenintare pentru structura casei.La randul lor, vecinii se tem ca arborele ar putea sa se prabuseasca intr-o buna zi sau sa fie distrus de o furtuna.Pentru a-l proteja si pentru ca toata lumea sa se poata bucura de stejar, consiliul municipal local a votat in 2018 cumpararea proprietatii in cauza, intentionand sa demoleze casa si sa transforme terenul intr-un parc public.Negocierile au fost indelungate si s-au incheiat anul trecut printr-un acord semnat de municipalitate si actualul proprietar, in vederea achizitionarii proprietatii.Solutia a bucurat-o pe Edith George, o rezidenta care militeaza de 14 ani cu multa pasiune pentru a conserva acest copac, a carui frumusete "iti taie respiratia"."Este Rolls-Royce-ul copacilor", spune pensionara canadiana.Specialistii estimeaza ca arborele are o varsta cuprinsa intre 250 si 300 de ani - sau chiar mai mult - si ca, in conditii bune, va putea sa trai cel putin inca doua secole."Un arbore precum acesta este greu de intretinut. Daca se va afla intr-un spatiu public, orasul va putea sa se ocupe mai bine de el", recunoaste Ali Simaga, proprietarul casei. "Nu vreau sa fiu egoist si sa il pastrez doar pentru mine", spune el.Insa cazul nu este deocamdata incheiat, deoarece municipalitatea a impus o conditie in contractul de cumparare a terenului: jumatate din suma tranzactiei va trebui sa fie asigurata de populatia locala, prin donatii private.In decembrie 2019, primaria a lansat o campanie de strangere de fonduri si si-a fixat ca obiectiv sfarsitul anului 2020, pentru a strange 430.000 de dolari canadieni (aproximativ 270.000 de euro).Dupa un inceput promitator, marcat de o donatie de 100.000 de dolari canadieni promisa de un cuplu local de filantropi, campania de strangere de fonduri a fost incetinita de pandemia de COVID-19.La jumatatea lunii iulie, aproximativ 125.000 de dolari canadieni, reprezentand aproape 30% din suma vizata, erau stransi din donatii. Daca suma totala nu va putea fi stransa pana pe 12 decembrie 2020 si daca termenul campaniei nu va fi prelungit, banii vor fi folositi pentru programe de plantare de copaci in oras, lasand astfel viitorul acestui stejar istoric sub semnul intrebarii.Stejarul se afla in proximitatea Portage de Toronto, o fosta mare ruta comerciala, folosita odinioara de amerindieni, apoi de colonistii europeni, explica istoricul local Madeleine McDowell.Acel drum lega lacurile Ontario si Simcoe, conectand regiunea cu Marile Lacuri nord-americane. Cei mai inalti copaci erau folositi ca "repere" de catre calatori.Stejarul din cartierul North York este un "vestigiu" al acelei paduri, spune specialista. Copacul era deja, fara indoiala, destul de inalt atunci cand orasul York, stramosul metropolei Toronto, a fost infiintat de catre britanici in apropiere de Lacul Ontario, in 1793."Este un copac extraordinar, care face parte din patrimoniul orasului Toronto si al Canadei", spune si Manjit Jheeta, directoarea Biroului de parteneriate din cadrul Municipalitatii din Toronto. "Si el spune povestea tarii noastre".Anul trecut, municipalitatea locala a inaugurat o placa in onoarea arborelui, marcand astfel o premiera pentru un copac din metropola canadiana.Nici valoarea lui ecologica nu este de neglijat: stejarul din cartierul North York retine de unul singur peste 11 tone de carbon.