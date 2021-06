Alte doua biserici catolice incendiate in vestul Canadei, dupa descoperirea mormintelor de copii indigeni

Sambata, in zorii zilei, Biserica Sf. Ann si Biserica Chopaka, ambele situate pe teritorii autohtone din Columbia Britanica, au fost incendiate la mai putin de o ora interval, a indicat politia federala."Ambele biserici au fost distruse", a precizat intr-un comunicat sergentul Jason Bayda de la Politia Regala Canadiana.Aceste incendii au avut loc la doua zile dupa anuntul descoperirii a peste 750 de morminte anonime pe locul unui fost internat administrat de Biserica Catolica din Marieval (vest).Luna trecuta, identificarea ramasitelor a 215 de copii pe terenul unei alte institutii de acelasi fel a provocat o unda de soc in Canada , ilustrand calvarul suferit de decenii de copii indigeni in scolile conduse de Biserica Catolica.Autoritatile considera ca incendiile de sambata sunt "suspecte si cauta sa verifice daca sunt legate de incendierea bisericilor din Penticton si Oliver la 21 iunie", a adaugat sergentul Bayda.Anchetele asupra incendiilor din iunie sunt in curs de desfasurare.Descoperirea mormintelor a reaprins trauma suferita de aproximativ 150.000 de copii nativi americani, metisi si inuiti, separati de familiile lor, limba si cultura si inscrisi cu forta pana in anii 1990 in 139 din aceste scoli rezidentiale din intreaga tara.Multi dintre ei au fost maltratati sau supusi la abuzuri sexuale si peste 4.000 au murit in aceste scoli, potrivit unei comisii de ancheta, care s-a referit la un adevarat "genocid cultural" comis in Canada.Vineri, premierul canadian, Justin Trudeau, si-a cerut scuze in numele tarii sale, l-a indemnat pe papa Francisc sa faca acelasi lucru si nu a exclus o ancheta penala.In cursul unui briefing de presa, el a revenit pe larg la "teribilele greseli" ale Canadei care a desfasurat cateva secole o controversata politica de asimilare fortata a primelor natiuni.