Canada a prelungit pana la 6 ianuarie suspendarea zborurilor dinspre Marea Britanie

"Vom prelungi suspendarea temporara a zborurilor de pasageri intre Regatul Unit si Canada pentru doua saptamani, pana la 6 ianuarie, pentru a impiedica aceasta noua tulpina sa se raspandeasca in Canada", a anuntat premierul Justin Trudeau."Este o masura in plus pentru a ne proteja", a mai spus seful Guvernului, care le-a reamintit compatriotilor sai ca nu este momentul sa "calatoreasca in strainatate".Aproape 50 de tari au suspendat, incepand de duminica, zborurile dinspre Regatul Unit, dupa descoperirea noii tulpini de coronavirus.