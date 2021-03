Canada considera ca toate vaccinurile aprobate sunt sigure, inclusiv serul AstraZeneca

Germania, Italia si Franta au devenit luni cele mai recente state care si-au trecut numele pe lista tarilor din Europa care au suspendat administrarea vaccinului AstraZeneca dupa raportarea unor afectiuni in randul persoanelor vaccinate."Expertii nostri in sanatate... colecteaza date in mod continuu si ne-au dat asigurari ca toate vaccinurile administrate in Canada sunt sigure si eficiente, inclusiv cel produs de AstraZeneca", a declarat prim-ministrul Justin Trudeau intr-o conferinta de presa televizata , organizata in orasul Montreal."Evident, urmarim ce se intampla cu un anumit lot in Europa. Putem sa ii asiguram pe toti canadienii ca niciuna dintre dozele noastre de vaccin AstraZeneca nu provine din acel lot", a adaugat prim-ministrul Canadei. Canada a autorizat vaccinul AstraZeneca luna trecuta si a comandat 20 de milioane de doze de la producatorul britanico-suedez. Autoritatile din Ottawa si-au asigurat, de asemenea, 2 milioane de doze suplimentare in virtutea unui acord semnat cu Serum Institute of India , pe care se asteapta sa le primeasca pana la jumatatea lunii mai. Justin Trudeau a facut aceste declaratii in cadrul unui eveniment la care a participat alaturi de Francois Legault, premierul provinciei francofone Quebec, care a spus ca specialistii de la Ministerul regional al Sanatatii sunt de parere ca vaccinul AstraZeneca nu prezinta riscuri pentru sanatatea persoanelor imunizate.