O grupare de extrema dreapta din Canada desemnata de Parlament ca ''entitate terorista''

Guvernul canadian a informat recent ca agentiile sale de securitate supravegheaza indeaproape aceasta organizatie si strang dovezi pentru a sprijini inscrierea grupului pe lista sa neagra."Astfel de liste trimit un mesaj clar, si anume ca niciodata Canada nu va tolera actele de violenta ", a indicat o purtatoare de cuvant a ministrului securitatii publice Bill Blair."Atunci cand o entitate este inscrisa pe lista, institutiile financiare ii blocheaza activele", a precizat ea.Propusa de Noul Partid Democrat (NPD, stanga), motiunea adoptata de Camera Comunelor indeamna guvernul liberal condus de Justin Trudeau "sa utilizeze toate mijloacele la dispozitia sa pentru a raspunde la proliferarea grupurilor pline de ura ale adeptilor suprematiei rasei albe incepand cu desemnarea imediata a Proud Boys ca entitate terorista" in Canada.Membri ai Proud Boys, grup fondat de un canadian care ulterior s-a delimitat de el, s-au aflat in numar mare printre partizanii lui Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul la Washington pe 6 ianuarie.Cu cateva zile mai devreme, liderul acestei militii americane, Enrique Tarrio, a fost arestat.In Canada, cinci membri ai grupului apartinand Marinei regale canadiene au fost chemati la ordine pentru ca au intrerupt o ceremonie autohtona la Halifax, in Noua Scotie (sud-est), in 2017.Zeci de organizatii sunt interzise in Canada, printre care Al-Qaida, Hezbollah, talibanii sau gruparea Stat Islamic.Enrique Tarrio, liderul grupului de extrema dreapta american Proud Boys, a salutat asaltul asupra Capitoliului din Washington si a avertizat ca exista posibilitatea ca actiuni similare sa aiba loc asupra altor cladiri publice din SUA.